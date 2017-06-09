Синоптики прогнозируют небольшое похолодание

Вместе с тем практически на всей территории будет по летнему тепло. В восточных, местами в южных, ночью и в большинстве центральных и Сумской областях Украины ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории - без осадков.

Ветер преимущественно северный 5-10 метров на секунду. Днем в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 22-27 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла. Днем будет от 23 до 25 теплых градусов.

На западе Украины в пятницу сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 6-12 теплых градусов. Днем потеплеет до 21-26 градусов.

В центре страны ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью удержится в пределах 9-16 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.

В восточных регионах кратковременный дождь, местами грозы, днем кое-где град. Температура воздуха ночью удержится в пределах 13-18 градусов со знаком плюс. Днем воздух раскалится до 24-30 градусов.

В южный областях местами кратковременный дождь, гроза. Ночью столбики термометров покажут от 12 до 18 градусов тепла. Днем будет от 22 до 30 градусов со знаком плюс.

В Крыму сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 12-17 теплых градусов. Днем воздух прогреются до 25-30 градусов.