Шестеро жителей Запорожской области заболели ботулизмом

При этом пострадали от этой болезни шесть человек. Эти данные девятого июня распространили в лабораторном центре региона. При исследовании каждого случая заболевания ботулизмом выяснилось, что почти все заболевшие ранее ели рыбу, которая была приготовлена в домашних условиях. Однако в двух случаях это была купленная рыба – карась вяленый, мойва. Поступившие в больницу люди пребывали в тяжелом состоянии – отметили врачи.

Как сообщал УРА-Информ, очередной случая заболевания ботулизмом выявили в столице в начале июня – по итогам отравления рыбой.