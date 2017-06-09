23:27 09.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100167536:mysnichenko

Шестеро жителей Запорожской области заболели ботулизмом

В Запорожской области к восьмому июня уже было замечено сразу пять случаев ботулизма среди населения.

Шестеро жителей Запорожской области заболели ботулизмом

При этом пострадали от этой болезни шесть человек. Эти данные девятого июня распространили в лабораторном центре региона. При исследовании каждого случая заболевания ботулизмом выяснилось, что почти все заболевшие ранее ели рыбу, которая была приготовлена в домашних условиях. Однако в двух случаях это была купленная рыба – карась вяленый, мойва. Поступившие в больницу люди пребывали в тяжелом состоянии – отметили врачи.

Как сообщал УРА-Информ, очередной случая заболевания ботулизмом выявили в столице в начале июня – по итогам отравления рыбой.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив