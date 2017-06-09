На Киевщине стартует рыболовный сезон

Таким образом, завтра – десятого июня – стартует в регионе летний рыболовный сезон. Сегодня такие сведения поступили из Госрыбагентства.

Известно, что уже девятого июня будут завершены любые ограничения, которые имеют отношение к периоду нереста. Это означает, что завра можно будет начинать ловить рыбу.

Так, рыбной ловлей можно будет заняться в любом из водоемов, доступных общественности. Рыба может быть выловлена при помощи лодки или удочки любым из видов крючков. На одного человека может при этом приходиться максимум пять спиннингов. Запрет же на ловлю раков будет завершен 13-го июня.

Как сообщал УРА-Информ, в конце мая в нашей стране к работе приступил рыбоохранный патруль.