На Донбассе усилят проверку воды и воздуха

Так, данная проверка отчасти уже начала проводиться. Эти сведения были распространены сегодня пресс-службой Минприроды. Согласно данным – в ходе данной программы охраны природы создали проект проверки качества воды, а также воздуха Донбасса.

Скоро в н.п. Авдеевка, а также Мариуполь, Курахово будут организованы спецпосты, на которых устроят проверку уровня загрязнения рек. На Донбассе сейчас проблема экологии стоит очень остро. Окружающей среде очень угрожают военные действия.

Как сообщал УРА-Информ, ранее министр О. Семерак отметил, что проблемы экологии в Украине уже берут за горло.