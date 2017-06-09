18:23 09.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе усилят проверку воды и воздуха

Минэкологии уже создано спецпроект выполнения мониторинга воздуха, а также земли и воды в восточной части Украины.

На Донбассе усилят проверку воды и воздуха

Так, данная проверка отчасти уже начала проводиться. Эти сведения были распространены сегодня пресс-службой Минприроды. Согласно данным – в ходе данной программы охраны природы создали проект проверки качества воды, а также воздуха Донбасса.

Скоро в н.п. Авдеевка, а также Мариуполь, Курахово будут организованы спецпосты, на которых устроят проверку уровня загрязнения рек. На Донбассе сейчас проблема экологии стоит очень остро. Окружающей среде очень угрожают военные действия.

Как сообщал УРА-Информ, ранее министр О. Семерак отметил, что проблемы экологии в Украине уже берут за горло.


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