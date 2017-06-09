На Донбассе трудится 565 наблюдателей ОБСЕ

Такое заявление было сделано сегодня – девятого июня – Александром Хугом – замглавы миссии ОБСЕ, которая сейчас работает на востоке страны.

Согласно его сообщению – 565 человек сейчас в составе миссии продолжают трудиться в восточных украинских регионах. Хуг сообщил это в ходе сегодняшнего брифинга. В целом же в миссии сейчас насчитывается 653 работника. А также имеется и 345 сотрудников-членов миссии, и 89 международных работников также – отметил сегодня Хуг.

Как сообщал УРА-Информ, в течение 24-ех часов на Донбассе замечена гибель одного силовика Украины и ранения еще шестерых.