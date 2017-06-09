19:19 09.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100167532:mysnichenko

На Донбассе трудится 565 наблюдателей ОБСЕ

На данном этапе представителей миссии ОБСЕ на Донбассе насчитывается 565 человек.

На Донбассе трудится 565 наблюдателей ОБСЕ

Такое заявление было сделано сегодня – девятого июня – Александром Хугом – замглавы миссии ОБСЕ, которая сейчас работает на востоке страны.
Согласно его сообщению – 565 человек сейчас в составе миссии продолжают трудиться в восточных украинских регионах. Хуг сообщил это в ходе сегодняшнего брифинга. В целом же в миссии сейчас насчитывается 653 работника. А также имеется и 345 сотрудников-членов миссии, и 89 международных работников также – отметил сегодня Хуг.

Как сообщал УРА-Информ, в течение 24-ех часов на Донбассе замечена гибель одного силовика Украины и ранения еще шестерых.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив