Футболист сборной Украины стал отцом двойняшек

О радостном событии сообщила жена спортсмена Анна на своей страничке в Instagram.

Как отмечается, супруга футболиста подарила своему мужу двойню.

"Сегодня мы стали многодетной семьей, спасибо за этот подарок Господу и Мужу. Спасибо детям, что выбрали нас!" – написала Сидорчук.

Ксати, у Сидорчука уже есть двухлетняя дочка Кира, и теперь он станет многодетным папой.

Однако сам Сергей не смог присутствовать во время родов, поскульку в это время находился в Австрии. Известно, что тогда Сидорчук в составе сборной Украины принимал участие в товарищеском матче против сборной Мальты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", о романах главного секс-символа Голливуда Джорджа Клуни можно рассказывать очень долго. Однако теперь голливудский актер Джордж Клуни не завидный холостяк, а отец двух прекрасных малышей.