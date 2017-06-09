Чтобы начать ремонт газопровода "Макеевка-Авдеевка" нужно наладить взаимодействие по обе стороны, - СЦКК

Выполнение ремонтных работ не возможно без контролирования подачи газа в системе. Но, узел системы, который регулирует подачу газа в направлении Авдеевки, находится на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.

Об этом в пятницу, 9 июня, на своей страничке Facebook, ссылаясь на заявление украинская сторона Совместного центра по контролю и координации, сообщил пресс-центр штаба антитеррористической операции. Боевики, по мнению СЦКК, могут открыть подачу газа в систему во время проведения ремонтно-сварочных работ, что может представлять угрозу для жизни рабочих ремонтной бригады.

Этот вопрос необходимо решить и для этого украинская сторона предлагает наладить взаимодействие руководителей газовых хозяйств по обе стороны от линии разграничения с помощью международных гуманитарных организаций, в частности ОБСЕ.

Украинская сторона СЦКК готова в самый быстрый срок проработать заявки на проведение аварийно-восстановительных работ и обеспечить своевременное получение гарантий безопасности. Тогда останется ждать обеспечения соответствующих гарантий безопасности от руководства ОРДО, - подчеркнули в штабе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 июня в результате боевых действий вблизи Авдеевки был поврежден участок магистрального газопровода "Макеевка-Авдеевка". Давление газа в системе начало стремительно падать и его подачу было прекращено.