07:44 09.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики в ночь на пятницу обстреляли Каменку, ранен подросток

В ночь на пятницу, 9 июня, боевики обстреляли село Каменка Ясиноватского района.

Боевики в ночь на пятницу обстреляли Каменку, ранен подросток

В результате таких действий ранен подросток. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области, артобстрел начался около девяти часов вечера.

После взрыве снаряда ребенок, которые в это время находился возле своего дома, получил осколочное ранение обеих ног и грудной клетки. 15-летний мальчик доставлен в больницу Авдеевки, а после транспортирован в госпиталь Покровска.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что под Мариуполем боевики обстреляли поселок Сартана Донецкой области. Тут было выпущено более 50 снарядов из крупнокалиберного артиллерийского оружия по территории, расположенную на границе Кальмиусского района Мариуполя и Новоазовского района. Вследствие прямых попаданий загорелись нежилые здания и техника.


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