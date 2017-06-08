В районе Марьинки идут бои, местные власти не могут эвакуировать людей

По состоянию на полдень тут идут сильные бои. Местные власти не могут эвакуировать людей.

Об этом в четверг, 8 июня, сообщил на своей страничке в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, рядом с насосной станцией №1 прозвучало около 40 взрывов. По оперативной информации, боевые действия продолжаются, оборудование станции не работает, - сообщил он, добавив, что возможности эвакуировать людей пока нет.

Глава области также отметил, что "Вода Донбасса" прекратила подачу воды с канала Северский Донец-Донбасс на пяти фильтровальных станций - Красноармейскую, Великоанадольскую, две Мариупольские и Донецкую.

На Мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться со Старокрымского водохранилища, что обеспечит Мариуполь водой. Вместе с тем, на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции полностью прекращена подача воды, поскольку они не имеют резервного источника водоснабжения, - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг утром, 8 июня, в городе Авдеевка Донецкой области было восстановлено водоснабжение, однако в связи с повреждением магистрального газопровода некоторые районы и семь близлежащих поселков остались без газоснабжения.