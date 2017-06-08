17:01 08.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Марьинке боевики обстреляли жилые кварталы: ранена женщина

Террористы вновь устроили обстрел в н.п. Марьинка.

В Марьинке боевики обстреляли жилые кварталы: ранена женщина

В частности, сегодня – восьмого июня – был устроен обстрел жилых домов в Марьинке. В итоге мирная жительница была ранена в бедро. Эта информация была распространена в пресс-центре штаба АТО.

Обстрел был замечен примерно в 13-ть часов – около н.п. Марьинка. Попали под обстрел также и жилые дома города. По итогам этого 50-летняя жительница была ранена в ногу. Она вскоре была направлена в больницу неподалеку. Состояние ее было вскоре оценено примерно как удовлетворительное.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Авдеевка террористы своими обстрелами повредили местный газопровод и в итоге населенный пункт отчасти лишился газа.


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