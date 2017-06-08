В Авдеевке полностью восстановлено водоснабжение, - ГСЧС

Такие данные сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Так, по состоянию на четыре часа утра 8 июня водоснабжение в городе Авдеевка и близлежащих населенных пунктах заработало в штатном режиме.

В ведомстве также напомнили, что шестого июня, были завершены работы по восстановлению линии электропередач. При этом в 19:00 седьмого июня была также восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", при запуске Донецкой фильтровальной станции после проведения плановых ремонтных работ, установлено повреждения высоковольтной линии электропередач в результате боевых действий, что привело к прекращению электроснабжения станции, централизованно обеспечивает водой г. Авдеевку.