09:53 08.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Авдеевке полностью восстановлено водоснабжение, - ГСЧС

В четверг, 8 июня, водоснабжение к обстрелянному накануне городу Авдеевка Донецкой области уже полностью восстановлено.

В Авдеевке полностью восстановлено водоснабжение, - ГСЧС

Такие данные сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Так, по состоянию на четыре часа утра 8 июня водоснабжение в городе Авдеевка и близлежащих населенных пунктах заработало в штатном режиме.

В ведомстве также напомнили, что шестого июня, были завершены работы по восстановлению линии электропередач. При этом в 19:00 седьмого июня была также восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", при запуске Донецкой фильтровальной станции после проведения плановых ремонтных работ, установлено повреждения высоковольтной линии электропередач в результате боевых действий, что привело к прекращению электроснабжения станции, централизованно обеспечивает водой г. Авдеевку.


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