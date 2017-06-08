В Авдеевке боевики повредили газопровод

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил глава военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, газопровод "Макеевка-Авдеевк" был перебил в результате боевых действий.

Сейчас для установления места повреждения выехала бригада из трех человек. По завершению осмотра можно будет проводить восстановительные работы, - пояснил глава области, добавив, что пока решили временно отключить от газоснабжения семь прилегающих поселков, а это около трех тысяч абонентов.

Он также отметил, что по состоянию на девять часов утра на Авдеевку газ подается частично. Без газа остаются жители частного сектора так называемой Старой Авдеевки и окрестных сел.

Авдеевский коксохим в производстве природный газ не использует, так что на производственный процесс предприятия отсутствие газа в городе не влияет, - щаверил Жебривский

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 июня в Авдеевке полностью восстановили водоснабжение.