Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Киеве

В связи с чем синоптики предупреждают жителей города об опасности. Как сказано в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации, которая ссылается на информацию синоптиков, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения, что в случае усиления ветра необходимо все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если во время грозы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а в случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Желательно также избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать машины рядом с ними.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня синоптики обещают кратковременный дождь, гроза, днем местами шквалы. Температура воздуха ночью удержится на уровне 16-18 градусов выше нудя. Днем будет от 22 до 24 градусов тепла.