Полиция на Черниговщине задержала мужчину, продававшего боеприпасы - ФОТО

Мужчина торговал боеприпасами, привезенными из зоны антитеррористической операции. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Национальной полиции области, в четверг, 8 июня, был задержан злоумышленник во время очередной реализации партии патронов калибра 5,45 мм. При нем также обнаружили две гранаты Ф-1 с запалами и патроны к автомату Калашникова.

Полиция провела обыск у него в домеа и изъяла там еще 30 патронов к автоматическому оружию, охотничий нож, рацию и два магазина к автомату Калашникова. Все найденное направлено на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное дело статье Уголовного кодекса Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины задержала бывшего военнослужащего 24 батальона территориальной обороны Вооруженных Сил Украины "Айдар". Бывший военный занимался продажей оружия и боеприпасов на территории Киева и Киевской области.