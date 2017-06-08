На Житомирщине полиция задержала водителя, который на переходе насмерть сбили мужчину с ребенком

Мужчина был задержан через сутки после аварии. Об этом в среду, 7 июня, сообщила пресс-служба Национальной полиции Житомирской области.

Там также пояснили, что правоохранители установили, что за рулем автомобиля находился 24-летний местный житель. По словам молодого человека он не заметил пешеходов, а не остановился после дорожно-транспортного происшествия, потому, что испугался.

Сейчас он задержан согласно статье Уголовного процессуального кодекса Украины Задержание уполномоченным служебным лицом, - пояснили в пресс-службе, добавив, что

водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь в направлении центра города, не выбрал безопасную скорость и наехал на мужчину с ребенком на руках, который переходил дорогу на пешеходном переходе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Коростень Житомирской области водитель легкового автомобиля наехал на мужчину с малолетним сыном. В результате аварии, которая произошла в понедельник вечером, 5 июня, 31-летний мужчина и его полуторагодовалый сын погибли.