10:59 08.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Волыне полиция задержала местного судью - ФОТО

В Волынской области в четверг утром, 8 июня, полиция задержала судью Ковельского местного суда.

На Волыне полиция задержала местного судью - ФОТО

Чиновник попался на взятке в четыре тысячи гривен. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его данным, судья был задержан во время получения денег. Коррупционер требовал и получил средства и обещал принять положительное решение по делу об административном правонарушении. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Вместе - сильнее, - отметил генеральный прокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичная полиция в среду, 7 июня, задержала чиновницу Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Ее поймали на горячем во время получения взятки пять миллионов долларов.

По словам Юрия Луценко, прокуратура и СБУ задержали взяточницу, которая разработала преступную схему вымогательства. Она получала взятки от руководителей банковских учреждений, в которых введены временные администрации, - пояснил генпрокурор.


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