На оккупированном Донбассе стартовало вещание Украинского радио

Украинское радио уже приступило к вещанию на оккупированной части Донбасса.
Так, вещание в оккупированных регионах уже стартовало - в процессе работы Комиссии по делам возобновления при МИП – рассказали седьмого июня в пресс-службе МИП. Известно, что еще третьего числа в н.п. Краматорск в процессе совещания при участии представителей МИП, совета по делам теле-, и радиовещания представили старт вещания Первого канала радио Украины в оккупированных регионах.
По словам министра информационной политики – радиовещание ведется при помощи передатчика, который был ранее предоставлен для МИП представителями BBG.
Как сообщал УРА-Информ, ранее был назван процент песен на украинском на национальном радио.