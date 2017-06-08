На оккупированном Донбассе стартовало вещание Украинского радио

Так, вещание в оккупированных регионах уже стартовало - в процессе работы Комиссии по делам возобновления при МИП – рассказали седьмого июня в пресс-службе МИП. Известно, что еще третьего числа в н.п. Краматорск в процессе совещания при участии представителей МИП, совета по делам теле-, и радиовещания представили старт вещания Первого канала радио Украины в оккупированных регионах.

По словам министра информационной политики – радиовещание ведется при помощи передатчика, который был ранее предоставлен для МИП представителями BBG.

Как сообщал УРА-Информ, ранее был назван процент песен на украинском на национальном радио.