На Луганщине задержан террорист из группы "Призрак"

Так, на Луганщине в зоне, где сейчас проходит АТО, был задержан боевик. Который имеет отношение к группировке "Призрак". Задержали террориста "ЛНР". Ранее был обнаружен террорист – сотрудниками СБУ – проводившего осмотр украинских позиций, которые располагаются в Попаснянском районе.

Данный террорист с начала года пребывал в формировании “Призрак”, и там выполнял патрулирование городов и охранял блокпосты. При задержании террорист рассказал про тяжелое моральное состояние других боевиков.

Как сообщал УРА-Информ, террористы восьмого июня в Марьинке устроили обстрел жилых домов.