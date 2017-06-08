17:24 08.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Луганщине задержан террорист из группы "Призрак"

Работники СБУ провели недавно задержание одного из террористов на Луганщине.

На Луганщине задержан террорист из группы

Так, на Луганщине в зоне, где сейчас проходит АТО, был задержан боевик. Который имеет отношение к группировке "Призрак". Задержали террориста "ЛНР". Ранее был обнаружен террорист – сотрудниками СБУ – проводившего осмотр украинских позиций, которые располагаются в Попаснянском районе.

Данный террорист с начала года пребывал в формировании “Призрак”, и там выполнял патрулирование городов и охранял блокпосты. При задержании террорист рассказал про тяжелое моральное состояние других боевиков.

Как сообщал УРА-Информ, террористы восьмого июня в Марьинке устроили обстрел жилых домов.


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