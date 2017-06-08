На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой в шесть километров

В настоящее время вулкан закрыт плотной облачностью, поэтому событие было зафиксировано с помощью сейсмостанций. Как сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на данные Геофизической службе Российской академии наук, шлейф вероятно относит в юго-западном направлении, где нет населенных пунктов.

На данные момент жертв не зафиксировано, вместе с тем туристам рекомендовано воздержаться от посещения района вулкана Шивелуч.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 3 апреля, вулкан Камбальный, который находится на Камчатке, выбросил столб пепла высоту на семь километров над уровнем моря. При этом шлейф распространился на сто километров в восточном направлении от вулкана и направился в сторону Тихого океана.