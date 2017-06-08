12:32 08.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100167441:Polishuk

Киевский суд отказал САП во взыскании залога Насирова

Соломенский районный суд города Киева в пятницу, 8 июня, отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайства.

Киевский суд отказал САП во взыскании залога Насирова

Суд принял решение не взимать залог в сумме ста миллионов гривен с отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Как пояснил следственный судья Кушнир, суд отказывает в удовлетворении ходатайства САП.

При этом, народный депутат от фракции "Самопомич" Андрей Журжий на своей странице в Facebook написал, что САП доказала наличие у Насирова паспорта Великобританиии, назвав его номер, дату выдачи и протокол допроса лица, которое такой паспорт лично Насирову выдавало.

При этом защита опровергает наличие у Насирова британского паспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, САП требовала от Насирова уплатить залог, так, как по словам стороны обвинения он нарушил условия личного обязательства и оставил при себе свой британский паспорт. В то же время, сторона защиты утверждает, что британского паспорта у Насирова нет.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив