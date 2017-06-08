Боевики обстреляли школу в Красногоровке

В частности вчера, после десяти часов вечера, была обстреляна общеобразовательная школа №1 в Красногоровске. Тут мина разорвалась прямо перед зданием учебного заведения.

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО, ссылаясь на украинскую сторону СЦКК, боевики стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. К счастью, в это время в школе никого не было, поэтому никто не пострадал.

Информация о разрушении и другие последствия этого обстрела на данный момент уточняется. Такие действия вновь доказывают, что боевики грубо и цинично пренебрегают минскими договоренностями, - добавили в штабе АТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 июня боевики обстреляли Красногоровку. По данному факту открыто уголовное производство по сатье Уголовного кодекса Украины Террористический акт.