Боевики обстреляли поселок под Мариуполем, повреждены здания - ФОТО

В четверг, 8 июня, около шести часов вечера бое вики обстреляли окрестности поселка Сартана, расположенного под Мариуполем.
Обстрел велся из крупнокалиберного артиллерийского оружия. В основном пострадала территория на границе Кальмиусского района Мариуполя и Новоазовского района.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в результате прямых попаданий повреждены нежилые здания и сельскохозяйственная техника. Все возгорания уже ликвидированы подразделением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
На месте сформированы группы полиции, которые обходят пострадавший район, следователи документируют последствия обстрела.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня были обстреляны жилые кварталы Марьинки.