Боевики обстреляли поселок под Мариуполем, повреждены здания - ФОТО

Обстрел велся из крупнокалиберного артиллерийского оружия. В основном пострадала территория на границе Кальмиусского района Мариуполя и Новоазовского района.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в результате прямых попаданий повреждены нежилые здания и сельскохозяйственная техника. Все возгорания уже ликвидированы подразделением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На месте сформированы группы полиции, которые обходят пострадавший район, следователи документируют последствия обстрела.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня были обстреляны жилые кварталы Марьинки.