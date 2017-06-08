22:15 08.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики обстреляли поселок под Мариуполем, повреждены здания - ФОТО

В четверг, 8 июня, около шести часов вечера бое вики обстреляли окрестности поселка Сартана, расположенного под Мариуполем.

Боевики обстреляли поселок под Мариуполем, повреждены здания - ФОТО

Обстрел велся из крупнокалиберного артиллерийского оружия. В основном пострадала территория на границе Кальмиусского района Мариуполя и Новоазовского района.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в результате прямых попаданий повреждены нежилые здания и сельскохозяйственная техника. Все возгорания уже ликвидированы подразделением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На месте сформированы группы полиции, которые обходят пострадавший район, следователи документируют последствия обстрела.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня были обстреляны жилые кварталы Марьинки.


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