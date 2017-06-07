22:32 07.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Задержанная чиновница Фонда гарантирования вкладов могла быть причастна к ликвидации пяти банков - СМИ

Задержанная чиновница Фонда гарантирования вкладов могла быть причастна к ликвидации пяти банков - СМИ

Задержанная в среду, 7 июня, чиновница Фонда гарантирования вкладов могла быть причастна к ликвидации пяти финансовых учреждений.

Речь идет о Приходько Юлии Викторовны, которая со вчерашнего дня назначена уполномоченным лицом на ликвидацию банка "Форум". Об этом на своей страничке в Facebook сообщают "Схемы".

По данным журналистов, до этого она была ликвидатором четырех днепровских банков одновременно - "Мелиор Банка", "ИнтерКредитБанк", "АКТАБАНК" и банка "Аксиома".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что чиновницу Фонда гарантирования вкладов физических лиц задержали во время получения взятки в размере пять миллионов долларов.

По его данным чиновница требовала деньги за невмешательство ликвидаторов и других лиц Фонда, в порядке погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.


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