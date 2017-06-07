02:00 07.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине создадут собственную соцсеть

На днях в режиме бета-тестирования заработала соцсеть Ukrainians, которая позиционируется как украинская альтернатива запрещенному Вконтакте.

В Украине создадут собственную соцсеть

Об этом сообщила одна из основательниц новой социальной сети Александра Струмчинская.

В сообщении говорится, что регистрация на новом портале возможна через страницу в Facebook, электронную почту, а также запрещенную Вконтакте 3 июня.

Отмечается, что в тестовой версии доступна лишь часть привычного функционала соцсетей. Учредители объясняют, что на полноценную реализацию проекта требуется еще 4 месяца.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Украине соответствующим указом президента запретили доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсам Yandex и другим.


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