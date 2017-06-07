В среду в Минске согласуют дату обмена пленными

В заседании примут участие все четыре рабочие подгруппы. Стороны сегодня намерены согласовать дату предварительного обмена удерживаемых людей. Откроет заседание подгруппа по гуманитарным вопросам.

Ожидается также, что стороны обсудят разминирование, открытие КПП "Золотое", открытие новых зон безопасности, возможное введение полицейской миссии ОБСЭ на Донбасс.

При этом представители так называемых "ЛНР" должны будут предоставлять свои предложения по оплате воды, которые позволят украинской стороне возобновить поставки воды в отдельные районы Луганской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на последнем заседании Трехсторонней контактной группы и на встрече подгруппы по безопасности Украина выразила обеспокоенность случаями насилия по отношению к сотрудникам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.