10:55 07.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе полиция задержала мошенника, завладевшего тремя миллионами гривен

Полиция Одессы задержала мужчине, которого заподозрили в завладении трех миллионов долларов мошенническим путем.

В Одессе полиция задержала мошенника, завладевшего тремя миллионами гривен

В среду утром, 7 июня, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 68 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, мошенник подыскивал лиц, которые могли бы предоставить заем для развития прибыльного бизнеса.

Однако все полученные деньги он использовал в личных целях. Против него следователи прокуратуры открыли уголовно дело по статье Уголовного кодекса Украины Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

При этом следователи установили его место нахождения и сумели его задержать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией перекрыли в Киеве контрабандный канал поставок из Европы психотропных веществ. Наркодельцы покупали психотропы в одной из европейских стран, а затем рейсовыми автобусами переправляли их в Украину.


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