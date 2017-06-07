В Минске завершили процесс верификации заложников

Сегодня на заседании ради скорейшего освобождения заложников в гуманитарной подгруппе детально обсудили итоги верификации. Она всецело соответствовала украинскому законодательству и стандартам международного гуманитарного права.

Об этом после завершения заседания на своей страничке в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер. Она также пояснила, что во время обсуждения были полностью соблюдены требования конфиденциальности и добровольности волеизъявления.

Процесс верификации завершен, - это отметил координатор подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш, - написала Олифер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Олифер сообщила, что на заседании Трехсторонней контакной группы в Минске удалось договориться о частичном погашении задолженности за водоснабжение на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.