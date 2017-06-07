В Ирпенский совет ворвались люди с автоматами - ВИДЕО

Около десяти часов утра в здании начался обыск. Как сообщает местное издание "Громада Приирпенья", обыски проводит прокуратура.

Вместе с тем детали в самой прокуратуре пока не разглашают. Однако очевидцы утверждают, что правоохранители работают вместе с подразделением КОРД.

В свою очередь депутат Ирпенского совета Богдан Мельничук рассказал, что граждан в коридор, где продолжается обыск не пропускают, а на второй этаж проход перекрыт. Там расположена приемная городского головы, кабинеты его заместителей, отдел кадров, экономический отдел.

Двери закрыты, их охраняют люди в форме. На третий этаж меня пропустили. Там кабинет секретаря горсовета, управления жилищно-коммунального хозяйства, финотдел. На третьем этаже также проходят обыски. Скорее всего, проводят выемку документов, – рассказал Мельничук, добавив, что обыски проходят из-за подозрения в хищении бюджетных средств.

Вместе с тем источник в горсовете сообщил, что городского главы Владимира Карплюка и секретаря совета Юрия Денисенко на месте в рабочее время не было. Он то на больничном, но в командировке, в совете, как правило, этого никто не знает. На протяжении двух лет его управления трудно выяснить, почему его нет на рабочем месте, – пояснил Мельничук.

Вместе с тем сам Карплюк на своей страничке в социальной сети сообщил, что он находится в командировке в США. Карплюк утверждает, что обыск якобы по заказу провайдера "Бест", непосредственного руководителя Алексея Зиневича.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее генеральный прокурор Юрий луценко рассказал, что городской голова Бучи Анатолий Федорук, а его коллега из города Ирпеня Владимир Карплюк в течение шести лет отводили незаконным путем в собственность земельные участки всему своему окружению.