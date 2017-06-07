08:50 07.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Чернобыле открыли первый хостел

В Чернобыле заработал первый хостел для туристов, которые путешествуют в зоне отчуждения.

В Чернобыле открыли первый хостел

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной на своей странице в Facebook. 

Как отмечается, хостел "Полесье" рассчитан на 100 посетителей и находится по адресу г. Чернобыль, ул. Кирова, 34В. При этом он подчиняется Государственному предприятию "Чернобыльский спецкомбинат".

В пресс-службе агенства также сообщают, что для посетителей создали все условия для комфортного проживания: плазменный телевизор, душевая кабина, туалет, удобная мебель в каждой одно – или двухместной комнате, бесплатный интернет и прочее.

Кстати, 10 км вокруг ЧАЭС получили статус района специального промышленного использования, а остальные земли в пределах 30 км – заповедника.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре столице, на улице Симона Петлюры, загорелась гостиница. 


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