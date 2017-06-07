Украинцы больше всего тратят на лекарства и отдых – Госстат

Такие сведения распространил Госстат. Согласно данным – люди тратят больше денег на лекарства, на бензин, а также на алкоголь. Такие сведения распространил сегодня Госстат. К примеру, в прошлом году граждане потратили на лекарства 48 миллиардов гривен примерно, а также на горючее для транспорта – около 46-ти миллиардов. На алкогольные напитки было израсходовано 37 миллиардов гривен. Кроме того, много денег люди тратят на табак – около 33 миллиардов за год.

Как сообщал УРА-Информ, дефицит украинского бюджета сократился до 10 миллиардов гривен.