14:23 07.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы больше всего тратят на лекарства и отдых – Госстат

Украинские граждане максимальное количество денег расходуют на поездки, а также на лекарственные средства.

Украинцы больше всего тратят на лекарства и отдых – Госстат

Такие сведения распространил Госстат. Согласно данным – люди тратят больше денег на лекарства, на бензин, а также на алкоголь. Такие сведения распространил сегодня Госстат. К примеру, в прошлом году граждане потратили на лекарства 48 миллиардов гривен примерно, а также на горючее для транспорта – около 46-ти миллиардов. На алкогольные напитки было израсходовано 37 миллиардов гривен. Кроме того, много денег люди тратят на табак – около 33 миллиардов за год.

Как сообщал УРА-Информ, дефицит украинского бюджета сократился до 10 миллиардов гривен.


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