Столичная полиция разоблачила контрабандный канал поставок психотропов из Европы

Наркодельцы покупали психотропы в одной из европейских стран, а затем рейсовыми автобусами переправляли их в Украину. Как сообщает во вторник, 6 июня, пресс-центр СБУ, оперативники установили, что один из злоумышленников въехал в страну с "товаром" через пункт пропуска "Ягодин".

В столице его уже ждал сообщник, который занимался реализацией наркотиков в регионе.

Полиция задержала двух наркодельцов на одном из киевских автовокзалов.

Во время осмотра его багажа было обнаружено пять тысяч таблеток психотропного препарата МДМА и 300 грамм метамфетамина.

Против злоумышленников открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на вторник, 6 июня, неизвестный напал с ножом на мужчину. Он нанес ему серьезные травмы. Скорая помощь увела раненного в больницу.