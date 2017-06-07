Синоптики в среду обещают дожди и грозы

Лишь западной части и местами в Житомирской, Киевской и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 метров на секунду.

На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура днем будет удерживаться в пределах 28-33 градусов тепла.

В Киеве сегодня днем синоптики осадков не обещают, однако вечером местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 14-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 29-32 градусов.

На западе Украины кратковременный дождь, гроза, днем местами град. Температура воздуха ночью удержится в пределах 12-17 градусов тепла. Днем будет от 19 до 28 градусов.

На севере страны в среду днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха составит 12-17 градусов выше нуля. Днем воздух раскалится до 28-33 градусов.

В центре Украины, без осадков, только в Винницкой области днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью будет от 12 до 17 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 28-33 градусов.

На востоке Украины сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 28-33 градуса.

На юге сегодня синоптики также осадков не обещают. Температура воздуха ночью удержится в пределах 12-17 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 28-33 градусов.

В Крыму также сухо и жарко. Ночью термометры покажут от 12 до 17 градусов тепла. Днем на полуострове будет от 28 до 33 градусов.