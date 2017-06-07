Ретаболил: мнение специалистов

Чуть ли не каждый день появляются новые стероидные препараты, которые помогут достичь столь желаемого объема, рельефа, выносливости и т. д. Специалисты в этой отрасли часто спорят о пользе и вреде данных веществ, а люди неосведомленные — как правило, новички в спорте — вообще не имеют представления о том, какие анаболики выбрать из столь большого ассортимента. Некоторые атлеты попросту боятся употреблять стероиды, так как наслышаны о серьезных побочных эффектах, таких как:

торможение роста костей в длину;

токсическое действие на печень и почки;

застой желчи;

остановка выработки собственного тестостерона.

Все эти негативные влияния имеют место только при неразумном употреблении препаратов, поэтому очень важно соблюдать дозировку и режим приема.

Спортсмены выбирают ретаболил

Для начала давайте охарактеризуем один из самых действенных препаратов для набора массы — ретаболил. Этот стероид служит для набора мышечной массы, укрепления костных тканей и сухожилий. В организм вводится инъекционным методом. По-научному — препарат синтезирован из натурального тестостерона, способствует обмену веществ, усвоению белка. Также он помогает организму эффективнее усваивать калий, хлор, фосфор и магний.

Уже не одно десятилетие ретаболил используется спортсменами для улучшения своих силовых показателей. Один из многочисленных плюсов препарата — низкий уровень побочных эффектов или андрогенной активности. Несмотря на высокое содержание тестостерона, средство не вызывает активной маскулинизации у женщин. Единственное, что следует учитывать — это необходимость постепенно увеличивать дозу стероида в связи с уменьшением эффективности малых доз.

Где купить и как принимать ретаболил

Интернет-магазин Steroids Shop предлагает вашему вниманию широкий ассортимент анаболических веществ, на сайте присутствует полное описание препаратов. Если же все-таки полученной информации будет недостаточно, квалифицированные консультанты предоставят все необходимые сведения. Если по каким-то причинам ретаболил вас не устраивает, в магазине SteroidsShop можно подобрать и отличные заменители на основе нандролона: динаболон, анадур, феноболин.