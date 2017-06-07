На Кировоградщине задержали распространителя детской порнографии

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

В сообщении говорится, что мужчина занимался распространением детской порнографии пользователям сети Интернет с помощью клиент-программы для обмена файлами. Отмечается, что преступная деятельность подозреваемого была прекращена сотрудниками полиции в начале 2017 года.

На сегодняшний день ему сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

За совершение указанного уголовного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Днепре произошла стрельба, пострадал один человек. Виновникам сообщено о подозрении.