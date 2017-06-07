19:24 07.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине перекрыли канал поставки наркотиков в Россию

В пункте пропуска "Пески" Харьковской области при осмотре автомобиля правоохранители обнаружили под сиденьем легковушки и в бензобаке более 10 кг марихуаны, расфасованной в пакеты. Машина принадлежала жителю Луганской области.

На Харьковщине перекрыли канал поставки наркотиков в Россию

Данную информацию сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В сообщении говорится, что сотрудники управления СБУ в Луганской области установили, что злоумышленник перевозил марихуану из района проведения АТО московским клиентам.

Также отмечается, что  изъятый ​​наркотик является элитной голландской марихуаной. В Украине 1 г такого стоит 250 грн.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что производитель марихуаны задержан на Киевщине.


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