На Харьковщине перекрыли канал поставки наркотиков в Россию

Данную информацию сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В сообщении говорится, что сотрудники управления СБУ в Луганской области установили, что злоумышленник перевозил марихуану из района проведения АТО московским клиентам.

Также отмечается, что изъятый ​​наркотик является элитной голландской марихуаной. В Украине 1 г такого стоит 250 грн.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что производитель марихуаны задержан на Киевщине.