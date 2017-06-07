На Харьковщине перекрыли канал поставки наркотиков в Россию

В пункте пропуска "Пески" Харьковской области при осмотре автомобиля правоохранители обнаружили под сиденьем легковушки и в бензобаке более 10 кг марихуаны, расфасованной в пакеты. Машина принадлежала жителю Луганской области.
Данную информацию сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
В сообщении говорится, что сотрудники управления СБУ в Луганской области установили, что злоумышленник перевозил марихуану из района проведения АТО московским клиентам.
Также отмечается, что изъятый наркотик является элитной голландской марихуаной. В Украине 1 г такого стоит 250 грн.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса Украины.
Ранее УРА-Информ сообщал, что производитель марихуаны задержан на Киевщине.