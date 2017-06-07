12:17 07.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донецкой фильтровальной станции восстановили электричество

Ремонтные бригады закончили работы на Донецкой фильтровальной станции.

На Донецкой фильтровальной станции восстановили электричество

Спусти четыре дня электроснабжение станции восстановлено. Об этом в среду, 7 июня, в своем микроблоге в Twitter сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Согласно сообщению, сейчас на станции ведутся подготовительные работы для возобновления подачи воды в город Авдеевка Донецкой области. По предварительной информации, водоснабжение возобновится к двух часам дня.

Напомним, в воскресенье, 4 июня, из-за разрыва ЛЭП Донецкая фильтровальная станция была обесточена.

Как сообщали УРА-Информ, вчера спасатели восстановили линию электропередач " Макеевская - АКХЗ". После проведения восстановительных работ линия запитана, работы по подключению к электроснабжению Донецкой фильтровальной станции запланированы на вечер вторника, 6 июня.


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