На Донецкой фильтровальной станции восстановили электричество

Спусти четыре дня электроснабжение станции восстановлено. Об этом в среду, 7 июня, в своем микроблоге в Twitter сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Согласно сообщению, сейчас на станции ведутся подготовительные работы для возобновления подачи воды в город Авдеевка Донецкой области. По предварительной информации, водоснабжение возобновится к двух часам дня.

Напомним, в воскресенье, 4 июня, из-за разрыва ЛЭП Донецкая фильтровальная станция была обесточена.

Как сообщали УРА-Информ, вчера спасатели восстановили линию электропередач " Макеевская - АКХЗ". После проведения восстановительных работ линия запитана, работы по подключению к электроснабжению Донецкой фильтровальной станции запланированы на вечер вторника, 6 июня.