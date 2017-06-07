Экономическая подгруппа в Минске договорилась о частичном погашении задолженности боевиков за воду

В среду, 7 июня, экономическая подгруппа Трехсторонней контактной группы смогла договорится по оплате за потребленную в отдельных районах Луганской области воду. Боевики частично оплатят вою задолженность. Об этом после сегодняшнего заседания на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, сегодня удалось договорится по этому вопросу.

Вместе с тем она подчеркнула, что главным вопросом на заседании Трехсторонней контактной группы стал вопрос безопасности, который является ключевым для решения всех других составляющих Минских соглашений - прочный мир, прекращение нарушений со стороны боевиков взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений, вывод тяжелых вооружений и российских военных формирований с территории Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 7 июня, в Минске состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В заседании примут участие все четыре рабочие подгруппы. Стороны сегодня намерены согласовать дату предварительного обмена удерживаемых людей.