20:57 07.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Экономическая подгруппа в Минске договорилась о частичном погашении задолженности боевиков за воду

В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Экономическая подгруппа в Минске договорилась о частичном погашении задолженности боевиков за воду

В среду, 7 июня, экономическая подгруппа Трехсторонней контактной группы смогла договорится по оплате за потребленную в отдельных районах Луганской области воду. Боевики частично оплатят вою задолженность. Об этом после сегодняшнего заседания на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, сегодня удалось договорится по этому вопросу.

Вместе с тем она подчеркнула, что главным вопросом на заседании Трехсторонней контактной группы стал вопрос безопасности, который является ключевым для решения всех других составляющих Минских соглашений - прочный мир, прекращение нарушений со стороны боевиков взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений, вывод тяжелых вооружений и российских военных формирований с территории Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 7 июня, в Минске состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В заседании примут участие все четыре рабочие подгруппы. Стороны сегодня намерены согласовать дату предварительного обмена удерживаемых людей.


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