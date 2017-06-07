06:00 07.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Днепропетровский облсовет закупил себе электромобили

Днепропетровский облсовет уже принял решение касательно приобретения для себя электромобилей.

Днепропетровский облсовет закупил себе электромобили

Так, представители областного совета решили для своей работы приобрести электрические автомобили. Про это рассказали в пресс-службе данного облсовета. Теперь два управления совета начнут ездить на авто марки Ford Focus.

Как отметил глава данного областного совета Глеба Прыгунова, уже скоро на территории региона появятся бесплатные заправочные станции для таких вот электрокаров. Облсовет купил эти машины, так как решил внедрять политику энергосбережения.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине вскоре появится свой собственный электромобиль.


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