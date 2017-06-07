20:32 07.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чиновницу Фонда гарантирования вкладов поймали на взятке в пять миллионов долларов - ФОТО

Столичная полиция в среду, 7 июня, задержала чиновницу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Чиновницу Фонда гарантирования вкладов поймали на взятке в пять миллионов долларов - ФОТО

Ее поймали на горячем во время получения взятки пять миллионов долларов. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил главный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

По его словам, прокуратура и СБУ сегодня задержана взяточницу, которая разработала преступную схему вымогательства. Она получала взятки от руководителей банковских учреждений, в которых введены временные администрации.

За эти деньги чиновница обещала поспособствовать невмешательству ликвидаторов и других лиц Фонда, в порядке погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове арестовали начальника отдела Межрегиональной таможни Государственной фискальной службы на 60 суток.


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