Чиновницу Фонда гарантирования вкладов поймали на взятке в пять миллионов долларов - ФОТО

Ее поймали на горячем во время получения взятки пять миллионов долларов. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил главный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

По его словам, прокуратура и СБУ сегодня задержана взяточницу, которая разработала преступную схему вымогательства. Она получала взятки от руководителей банковских учреждений, в которых введены временные администрации.

За эти деньги чиновница обещала поспособствовать невмешательству ликвидаторов и других лиц Фонда, в порядке погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове арестовали начальника отдела Межрегиональной таможни Государственной фискальной службы на 60 суток.