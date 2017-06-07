09:16 07.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики снова обстреляли контрольный пост "Марьинка"

В ночь на среду, 7 июня, боевики из стрелкового оружия и гранатометов снова обстреливали позиции контрольного поста "Марьинка".

Боевики снова обстреляли контрольный пост

Обстрел начался после девяти часов вечера из стрелкового оружия и АГС-17. К счастью никто из мирных жителей не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, ответный огонь наши войска не открывали.

В ведомстве также напомнили, что российские наемники неоднократно осуществляют обстрелы дорожных коридоров и позиций, на которых несут службу пограничники. Всего с начала года зафиксировано более 30-ти обстрелов подразделений Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, как сообща УРА-Информ, на Донбассе во вторник поздно вечером, 6 июня, боевики из зенитной установки открыли огонь по жилым домам населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. К частью во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал.


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