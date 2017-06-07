Боевики снова обстреляли контрольный пост "Марьинка"

Обстрел начался после девяти часов вечера из стрелкового оружия и АГС-17. К счастью никто из мирных жителей не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, ответный огонь наши войска не открывали.

В ведомстве также напомнили, что российские наемники неоднократно осуществляют обстрелы дорожных коридоров и позиций, на которых несут службу пограничники. Всего с начала года зафиксировано более 30-ти обстрелов подразделений Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, как сообща УРА-Информ, на Донбассе во вторник поздно вечером, 6 июня, боевики из зенитной установки открыли огонь по жилым домам населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. К частью во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал.