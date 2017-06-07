07:41 07.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики из зениток обстреляли жилые дома Новолуганского

На Донбассе во вторник поздно вечером, 6 июня, боевики из зенитной установки открыли огонь по жилым домам населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

Боевики из зениток обстреляли жилые дома Новолуганского

К частью во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-центр штаба АТО, вчера после шести часов вечера боевики открыли огонь из зенитной установки ЗУ-23-2.

В результате обстрела полностью сгорело деревянное приусадебное строение во дворе дома по улице Космонавтов. В то же время в доме по улице Мичурина поврежден сарай, гараж и забор, побит шифер на крыше, а в доме по улице Сергиенко повреждены стена и сарай, погиб домашний скот, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области боевики обстреляли несколько населенных пунктов, повредив газопровод и ранив украинского военного.


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