Во вторник синоптики обещают небольшие дожди и теплую погоду

Кратковременные дожди пройдут только в некоторых областях. На остальной территории будет сухо и тепло. Ветер юго-восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха в среднем прогреется до 25-27 градусов.

В Киеве сегодня днем возможен кратковременный небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 14-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов.

В западных областях местами кратковременный дождь, грозы, только ночью в Волынской, Ровенской и Львовской областях без осадков. Температура ночью удержится в пределах 10-16 градусов тепла. Днем будет от 22 до 27 градусов со знаком плюс.

В северных областях местами кратковременный дождь, гроза, только ночью в Сумской области сегодня буде сухо. Ночная температура воздуха составит 10-16 теплых градусов. Днем будет от 22 до 27 градусов выше нуля.

В центральных областях во вторник сухо и жарко. Температура воздуха ночью тут составит 11-17 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 24-32 градусов.

В восточных областях без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 9 до 16 градусов выше нуля. Днем будет от 25 до 30 градусов жары.

В южных областях без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-17 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 25-32 градусов.

В Крыму сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 24-29 градусов.