17:35 06.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье начинает работать водная полиция

В населенном пункте Украины - Запорожье – были презентованы несколько катеров.

В Запорожье начинает работать водная полиция

Так, катера были подарены городу министром украинского МВД - Арсеном Аваковым. Он презентовал катера для ГУ Нацполиции. Это – современно оснащенные транспортные средства, которые помогут начать работу водной полиции города.

Так, Аваков сегодня – шестого июня – посетил Запорожье с визитом, и  также в присутствии работников СМИ министр торжественно отдал три современных катера сотрудникам полиции. Один из этих катеров - штурмовой. Эти плавательные средства способны развить скорость примерно 120 километров в час и провести задержание другого плавательного средства.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016-ом году водная полиция начала работу на Киевщине.


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