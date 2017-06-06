В Запорожье начинает работать водная полиция

Так, катера были подарены городу министром украинского МВД - Арсеном Аваковым. Он презентовал катера для ГУ Нацполиции. Это – современно оснащенные транспортные средства, которые помогут начать работу водной полиции города.

Так, Аваков сегодня – шестого июня – посетил Запорожье с визитом, и также в присутствии работников СМИ министр торжественно отдал три современных катера сотрудникам полиции. Один из этих катеров - штурмовой. Эти плавательные средства способны развить скорость примерно 120 километров в час и провести задержание другого плавательного средства.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016-ом году водная полиция начала работу на Киевщине.