В Украине сократилось количество безработных

Это – примерно на 15 процентов меньше, чем зафиксировано в прошлом году. Сегодня эту информацию распространил В. Ярошенко – представитель Госслужбы занятости. Он также отметил сегодня, что предлагаемые сейчас службой зарплаты стали выше примерно в два раза.

Сейчас в вакансиях предлагается людям примерно 4500 гривен – в среднем. В базе к первому июня имелось примерно сто тысяч вакансий. А на такую же дату в прошлом году вакансий было около 30-ти тысяч.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине снижается уровень безработицы – ранее передавали в Государственной службе занятости.