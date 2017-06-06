12:24 06.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине сократилось количество безработных

В украинской Госслужбе занятости на данный момент есть около 350 тысяч безработных.

В Украине сократилось количество безработных

Это – примерно на 15 процентов меньше, чем зафиксировано в прошлом году. Сегодня эту информацию распространил В. Ярошенко – представитель Госслужбы занятости. Он также отметил сегодня, что предлагаемые сейчас службой зарплаты стали выше примерно в два раза.

Сейчас в вакансиях предлагается людям примерно 4500 гривен – в среднем. В базе к первому июня имелось примерно сто тысяч вакансий. А на такую же дату в прошлом году вакансий было около 30-ти тысяч.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине снижается уровень безработицы – ранее передавали в Государственной службе занятости.


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