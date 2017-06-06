В Украине сегодня отмечают День журналиста

Так праздник был учрежден Указом президента Украины №251/94 от 25 мая 1994 года. При этом соответствующий Указ подписал президент Леонид Кравчук в честь принятия Союза журналистов Украины в 1992 году в Международную федерацию журналистов.

Однако День журналиста не является в Украине нерабочим днем, если, в зависимости от года, он не попадает на выходной.

Стоить отметить, что попимо Дня журналиста, в Украине есть другой родственный профессиональный праздник: День работников радио, телевидения и связи Украины, который отмечается 16 ноября.

Ксати, "УРА-Информ" также присоединяется к поздравлениям своих коллег в наш профессиональный праздник.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее жители столицы отмечали День Киева. По этому поводу премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил киевлян и гостей столицы с днем города.