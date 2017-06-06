11:20 06.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине объявили о пожароопасности

Сегодня – шестого июня – в нашей стране было сообщено про пожароопасность.

В Украине объявили о пожароопасности

Таким образом – в большинстве украинских регионов сообщается про чрезвычайный уровень пожароопасности. Сегодня такая информация поступила от представителей ГСЧС. Известно, что в большинстве регионов страны будет чрезвычайно высокий уровень пожароопасности – во всех, кроме западных регионов.

В ГСЧС уже попросили людей пытаться соблюдать нормы безопасности – в ходе своего пребывания на природе, в лесу, на прочих открытых территориях. Также людей просили не выступать провокаторами возгораний в экологических системах.

Как сообщал УРА-Информ, жилой дом горел возле Хмельницкого.


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