В Киеве под аплодисменты похоронили Любомира Гузара - ФОТО

Гроб с Блаженнейшим Любомиром Гузаром выносили из храма под аплодисменты верян. Вместе с тем попрощатся с Газаром приехали более 600 священнослужителей из разных епархий Украины и из-за рубежа.

Также в заупокойной литургии принял участие личный посланник Папы Римского - Архиепископ, Секретарь Конгрегации Восточных Католических Церквей Цирил (Василий). Он зачитал письмо от Папы Римского Франциска с соболезнованиями и добрыми словами о Гузаре.

Накануне Петр Порошенко вместе с супругой Мариной простились с Гузаром в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывший глава грекокатоликов Украины умер 31 мая.