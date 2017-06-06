02:00 06.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве под аплодисменты похоронили Любомира Гузара - ФОТО

В Киеве в понедельникя, 5 июня, в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова похоронили кардинала Украинской греко-католической церкви, бывшего главу УГКЦ Любомира Гузара.

В Киеве под аплодисменты похоронили Любомира Гузара - ФОТО

Гроб с Блаженнейшим Любомиром Гузаром выносили из храма под аплодисменты верян. Вместе с тем попрощатся с Газаром приехали более 600 священнослужителей из разных епархий Украины и из-за рубежа.

Также в заупокойной литургии принял участие личный посланник Папы Римского - Архиепископ, Секретарь Конгрегации Восточных Католических Церквей Цирил (Василий). Он зачитал письмо от Папы Римского Франциска с соболезнованиями и добрыми словами о Гузаре.

Накануне Петр Порошенко вместе с супругой Мариной простились с Гузаром в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывший глава грекокатоликов Украины умер 31 мая.


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