11:48 06.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы обстреляли ВСУ возле Павлополя

Пятого июня террористы устроили активный артобстрел позиций ВСУ.

Террористы обстреляли ВСУ возле Павлополя

Кроме того – также террористы вчера обстреляли украинских пограничников – около н.п. Павлополь. Эти сведения распространили в пресс-службе ГПСУ. Известно, что вечером – примерно в 18 часов 30 минут – террористы приступили к артобстрелу позиций ВСУ, а также обстреливали пограничников около Павлополя. Огонь велся примерно час.

По итогам этого обстрела оказалось отчасти поврежденным здание погранотдела Донецкого отряда. Также один из снарядов, выпущенных террористами, просто не разорвался.

Как сообщал УРА-Информ, в течение 24-ех часов по итогам террористических обстрелов ранения получили четверо силовиков.


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