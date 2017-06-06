12:15 06.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Свобода слова должна быть по-настоящему неприкосновенной, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских журналистов с их профессиональным праздником, которые отмечается 6 июня.

Свобода слова должна быть по-настоящему неприкосновенной, - Порошенко

При этом глава государства заверил, что свобода слова в Украине должно быть по-настоящему неприкосновенной. Порошенко также отметил, что с первых дней обретения Украиной суверенитета и до сих пор, когда наш народ самоотверженно противостоит военной агрессии, объективная и беспристрастная информация, свободное слово является мощным оружием в борьбе за государственную независимость.

Свобода слова - одна из главных ценностей демократической Украины - должна быть по-настоящему неприкосновенной, - отметил президент, добавив, что сегодня журналисты защищают Украину от российской пропаганды.

Глава государства также заверил, что провозглашенный курс на создание общественного телерадиовещания и реформа государственной и коммунальной прессы, обеспечение защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в Украине будет способствовать динамичному развитию института свободных и независимых отечественных СМИ, их гармоничной интеграции в европейское информационное пространство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня отмечают профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.


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