Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в отдельных регионах 7 июня

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что порывы ветра во время грозы могут достигать 15-20 метров на секунду. Как сказано в сообщении ГосЧС, завтра в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, а днем местами в Житомирской, Киевской и Винницкой областях возможны грозы, в отдельных районах град.

При этом в Карпатском регионе местами пройдут сильные ливни. Вместе с тем в ведомстве также предупреждают, что в Западной Украине ожидается подъем уровня воды на реках в ночь на среду, а также в течении всего завтрашнего дня.

Так, согласно информации спасателей, в местах прохождения сильных ливней вероятное формирование значительного местного стока и образование небольших селевых потоков, на малых водотоках возможно мимолетное повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 6 июня, синоптики обещают практически на всей территории Украины тепло и солнце. Кратковременные дожди пройдут только в некоторых областях. На остальной территории будет сухо и тепло. Ветер юго-восточный, 5-10 метров на секунду.